Ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF na manhã desta sexta-feira (18/7)

O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (18/7). Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Brasília, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), contra o político. Segundo as primeiras informações, apuradas pela jornalista Camila Bomfim, da GloboNews, os mandados estão sendo cumpridos na casa de Bolsonaro e e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL).

A operação foi confirmada por advogados do ex-presidente.

Bolsonaro também é alvo de medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente ficará impedido de acessar as redes sociais, está proibido de se comunicar com outros réus e investigados pelo Supremo, e terá de permanecer em casa entre 19h e 7h da manhã. O político do PL está proibido, ainda, de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros (não podendo se aproximar de embaixadas).

Financiou operação contra a soberania

O comentarista Valdo Cruz, a GloboNews, apurou que o ex-presidente foi alvo da PF por, supostamente, ter financiado uma operação destinada a atacar a soberania nacional e interferir na independência dos Poderes. O tarifaço de 50% aos produtos brasileiros imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pesaram contra Bolsonaro.

A Polícia Federal também decidiu tomar preventivas para evitar uma eventual fuga do político do PL, o que explica a proibição de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, bem como de se aproximar de embaixadas.