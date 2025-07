Trump publica carta endereçada a Bolsonaro: 'Julgamento precisa terminar imediatamente'

Nesta quinta-feira (17|), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma carta endereçada a Jair Bolsonaro (PL), defendendo o ex-presidente do Brasil. Ele também faz uma crítica à Justiça brasileira.

"Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente!", escreveu Trump.

Sem provas, o presidente americano diz que o governo brasileiro realiza "ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos EUA". O texto foi publicado por Trump em sua conta da rede social da qual ele é dono, a Truth Social.

A publicação endereçada a Bolsonaro surge no contexto do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros e de uma investigação promovida pelo governo Trump contra supostas práticas comerciais desleais do Brasil.

"Não há nenhuma relação entre questões do poder judiciário e tarifas. São coisas que não têm nexo", respondeu o vice-presidente, Geraldo Alckmin, ao ser questionado sobre a carta.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, classificou a carta como "chantagem" contra o Brasil. "A carta de Donald Trump a Jair Bolsonaro expõe cruamente a chantagem que estão fazendo contra o Brasi", disse ela.

Glesi Hoffmann acrescentou: "O estadunidense exige que o país desista da soberania nacional, de nossa Justiça e nossas leis, para desarmar as tarifas e sanções que ameaça impor ao país. Quanto mais se aproxima a hora do julgamento, mais claro fica que Bolsonaro coloca seus interesses acima de tudo, inclusive do Brasil e do povo brasileiro".

No último dia 9, Donald Trump anunciou tarifaço a produtos brasileiros

O presidente americano assinou uma carta endereçada a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 9 deste mês, em que anuncia a tarifa de 50% alegando, por exemplo, que os Estados Unidos têm uma relação comercial desfavorável com o Brasil.

De acordo com dados oficiais, os EUA têm superávit, ou seja, mais exportam para o Brasil que importam em valor agregado. Desde o anúncio da nova taxação, Trump saiu repetidas vezes em defesa de Bolsonaro. "Acredito que isso seja uma caça às bruxas e que não deveria estar acontecendo", disse o presidente, na última terça (15).

Processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

Conforme a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção.

Em interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) em junho, Bolsonaro negou que tenha liderado a trama golpista.