Pronunciamento nacional: Lula diz que Brasil está aberto ao diálogo, mas é um país soberano

Em pronunciamento em rede nacional de emissoras de rádio e tv, na noite desta quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil foi surpreendido com o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, em anúncio de Trump no último dia 9 deste mês. Lula afirmou que o Brasil está aberto ao diálogo, mas é um país soberano e vai recorrer as ferramentas oficiais para proteger a economia brasileira.

"O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo, fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação, esperávamos uma resposta e o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", afirmou o presidente brasileiro.

Lula destacou que o Brasil tem um poder judiciário independente. "No Brasil respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na Justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional", afirmou.

O presidente brasileiro também defendeu o PIX e disse que o Brasil não vai aceitar ataques a essa forma de pagamento instantâneo. "O PIX é um patrimônio do nosso povo, temos um dos sistemas de pagamento mais avançado do mundo e vamos protegê-lo".

"Quando tomamos posse na Presidência da República, em 2023, encontramos o Brasil isolado do mundo. Nosso governo em apenas dois anos e meio abriu 379 novos mercados para os produtos brasileiros. Estamos construindo parcerias comerciais com União Europeia, Ásia, África e os nossos vizinhos da América Latina e do Caribe, se necessário usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia, desde recursos à Organização Mundial do Comércio até à Lei da Reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional".

Ele finalizou o discurso em rede nacional, exaltando a autonomia do povo brasileiro. "Não há vencedores em guerras tarifárias, somos um país de paz, sem inimigos e acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono: o povo brasileiro. Muito obrigado".