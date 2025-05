Ex de Neymar relata 'energia ruim' ao comprar boneco Labubu

A modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena — filha de Neymar Jr. — viralizou nas redes sociais após relatar uma experiência negativa ao comprar versões falsificadas do boneco Labubu, fenômeno entre celebridades e colecionadores.

Segundo Amanda, ela adquiriu duas réplicas do boneco em um shopping popular na região do Brás, em São Paulo, conhecido por vender produtos importados e alternativos. A compra, no entanto, não saiu como o esperado.

"Quando abri, me decepcionei. Na verdade, senti uma energia ruim", contou Amanda em seus stories. A modelo afirmou que esperava um brinquedo “fofinho”, mas se assustou com a aparência do boneco.

“Não é um bichinho fofo. Não ficarei com eles. Achei uma coisa meio do mal”, disse.

O que é o boneco Labubu?

O Labubu é um boneco de pelúcia criado pelo artista Kasing Lung em 2015 e vendido pela Pop Mart, empresa chinesa especializada em caixas-surpresa com brinquedos colecionáveis. O produto ganhou popularidade entre famosos como Virgínia Fonseca e Marina Ruy Barbosa, e se tornou um item de desejo no mercado geek e entre influenciadores digitais.

Versões raras do boneco original podem custar até R$ 5 mil em plataformas de colecionadores.

Compra de produto falsificado gera alerta

Além da sensação negativa relatada, o caso chamou a atenção por envolver um produto falsificado. A réplica foi adquirida em um centro de comércio informal, levantando discussões sobre os riscos de comprar itens não licenciados, principalmente no setor de brinquedos colecionáveis.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)