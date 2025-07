VÍDEO: 5 baleias belugas ficam encalhadas em praia após terremoto e são ajudadas por pescadores

Na madrugada de 30 de julho de 2025, um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a costa da Península de Kamchatka, no Extremo Oriente da Rússia, provocando um tsunami que atingiu várias regiões do Pacífico, incluindo o sul da Rússia e partes do Japão e dos Estados Unidos.

Poucas horas após o tremor, cinco baleias belugas (incluindo um filhote) foram vistas encalhadas em uma barreira de areia na foz de um rio na região de Kamchatka, após o recuo abrupto da maré causado pelo sismo

Moradores e pescadores locais agiram rapidamente para assistência aos animais. Eles molharam constantemente as belugas com água do mar para mantê‑las hidratadas e protegidas do calor enquanto aguardavam a maré alta. Como mostra o vídeo abaixo:

Quando a água retornou a uma altura considerável, os animais puderam nadar de volta para o oceano com a ajuda dos voluntários .

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)