VÍDEO: Médicos realizam cirurgias segurando paciente em meio a terremoto na Rússia

Um vídeo de médicos operando e segurando um paciente anestesiado em meio ao terremoto que atingiu a Rússia nesta quarta-feira (30) chamou a atenção do mundo e de internautas. Profissionais de saúde da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky continuaram o procedimento cirúrgico de um paciente, enquanto um forte terremoto de magnitude 8,8 atingia o local. Segundo o que informou o ministro da saúde da região, Oleg Melnikov,o paciente está bem.

Um vídeo das câmeras do hospital registrou o momento em que os profissionais sentem os tremores e seguram firmemente o paciente na maca com os equipamentos cirúrgicos. Confira abaixo:

Terremoto na Rússia

Nesta quarta-feira (noite de terça-feira no horário do Brasil), um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Rússia, provocando tsunamis e gerando ordens de evacuação no estado americano do Havaí, no Japão e em países latino-americanos que têm costa no Pacífico.

Cientistas russos disseram que este foi o tremor mais forte a atingir o local desde 1952. O terremoto de baixa intensidade danificou prédios e feriu várias pessoas nas regiões remotas russas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)