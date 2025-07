Trump impõe tarifa de 50% a produtos brasileiros e justifica decisão por 'emergência nacional'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou nesta quarta-feira (30) a cobrança de uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. A medida foi formalizada por meio de um decreto executivo e se baseia na decretação de uma "emergência nacional".

No documento, Trump afirma que a decisão responde a políticas e ações do governo brasileiro que, segundo ele, são “incomuns” e “extraordinárias”. De acordo com o presidente norte-americano, essas medidas estariam prejudicando empresas dos EUA, afetando a economia e a política externa, além de ameaçar direitos como a liberdade de expressão de cidadãos americanos.

Brasil é acusado de perseguição política contra Bolsonaro

Entre os motivos citados para justificar o aumento das tarifas, Trump mencionou atos que classificou como “perseguição, intimidação, assédio, censura e processos motivados politicamente” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, esses fatos também configuram ameaça à estabilidade democrática.