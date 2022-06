Varíola dos macacos: transmissão, sintomas, vacina e suspeita da doença em estado na divisa do Pará

O Brasil confirmou, no último dia 8, o primeiro caso de varíola dos macacos no país. Trata-se de um paciente da cidade de São Paulo, de 41 anos, que viajou à Espanha, segundo país com o maior número de casos da doença.

Segundo o Ministério da Saúde, outros oitos casos estão sendo investigados: Santa Catarina (2), Mato Grosso do Sul (1), Rio Grande do Sul (1), Rondônia (2), São Paulo (1), Rio de Janeiro (1) e Ceará (1).

Em comunicado divulgado ontem (10), a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, estado que faz divisa com o Pará, disse estar investigando um caso suspeito na capital, São Luís. O caso é de um homem de 30 anos, sem histórico de viagens, que apresentou quadro de febre, calafrios, lesões com coceiras e ardor nos olhos. Ele está internado, em isolamento, aguardando o resultado dos exames.

Até o momento, segundo as autoridades brasileiras, existe aumento de casos confirmados em pelo menos 31 países. O número está em 1.077 casos, sendo a maior parte em países onde a doença é endêmica, localizados no continente africano.

Transmissão

A varíola dos macacos ocorre quando o indivíduo tem contato muito próximo e direto com com outros indivíduos infectados, por meio das secreções das lesões de pele e mucosas ou gotículas do sistema respiratório, ou com objetos contaminados com fluidos das lesões do paciente infectado, ou ainda um animal infectado - acredita-se que os roedores sejam o principal reservatório animal para os humanos.

Sintomas

Os sintomas iniciais costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Dentro de 1 a 3 dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo.

Tratamento e vacina

Geralmente, os pacientes de varíola dos macacos se recuperam em algumas semanas sem tratamento específico, apenas com repouso, muita hidratação oral, medicações para diminuir o prurido e controle dos sintomas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que não há recomendação de uso de vacina da varíola para casos de varíola dos macacos.

Histórico

A varíola dos macacos foi descoberta em 1958, quando dois surtos de uma doença semelhante à varíola ocorreram em colônias de macacos. O primeiro caso humano dessa variante foi registrado em 1970 no Congo. Posteriormente, foi relatada em humanos em outros países da África Central e Ocidental.

A varíola dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017, após mais de 40 anos sem casos relatados. Desde então, houve mais de 450 casos relatados no país africano. Entre 2018 e 2021, foram relatados sete casos de varíola dos macacos no Reino Unido, principalmente em pessoas com histórico de viagens para países endêmicos.