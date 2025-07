Silveira, 'pró-reitor' da UFSM, é adotado depois de dez anos

Após dez anos como pró-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, o vira-lata Silveira irá se “aposentar”. O pet foi acolhido por um lar definitivo depois de uma década recebendo cuidados dos funcionários da instituição de ensino.

Silveira chegou à Universidade ainda filhote e, nos últimos anos, participou ativamente da rotina dos alunos. O cachorro se tornou um símbolo do cotidiano estudantil e ganhou popularidade nas redes sociais, em perfis que os alunos criaram para mostrar a rotina de Silveira pelo campus.

No X (antigo Twitter), Instagram e até mesmo TikTok, as pessoas compartilhavam conteúdos do cachorro participando de diferentes situações. Uma delas incluia a presença de Silveira em uma manifestação que estava ocorrendo na faculdade. Com o sucesso, não demorou muito para que o pet alcançasse os trending topics, cativando fãs por todo o Brasil. Junto da popularidade em todo território nacional, recebeu o título de “pró-reitor de Assuntos Caninos” da UFSM.

Em razão da idade, entretanto, Silveira começou a apresentar diferentes tipos de problemas de saúde. Além de alimentação adequada, o mascote é regularmente atendido no Hospital Veterinário Universitário (HVU), passando por check-ups periódicos. No mês passado, chegou a passar por um procedimento cirúrgico para remoção de um tumor benigno. Apesar dos cuidados constantes, entretanto, a recomendação ideal era que ele recebesse atenção exclusiva em um lar. Na última quarta-feira (16), o perfil oficial dedicado ao cachorro divulgou que Silveira foi finalmente adotado por uma família.

“Confesso que, primeiro, fiquei meio entediado de não ter tanta ronda para fazer, mas lembrei das coisas boas da vida (contemplação e sonecas) e olha… Gostei desse negócio de ser cachorro de família!”, brincaram os administradores da conta, em uma publicação que, em tom bem-humorado, escrevia como se fosse Silveira. “Mas alto lá: eu estou de trabalho remoto, mas ainda sou pró-reitor! Meus ‘secretaurios’ e representantes estão me ajudando a manter a ordem na comunidade canina da UFSM”, escreveram.