Macaco invade casa, quebra objetos e fica segurando faca no telhado

Uma família no Sertão da Paraíba passou por um perrengue por causa de um macaco, que entrou na casa, pegou uma faca e quebrou objetos dos moradores. Ainda com o objeto na pata, o macaco subiu no telhado e se recusou a descer ou soltar a faca.

A cena foi registrada pelos moradores, que dizem que o macaco não pertence à família. Ele chegou à residência, que fica em uma área que tem muita vegetação, no último domingo (28).

Depois de um tempo, o macaco desceu do telhado por conta própria, entrou novamente na casa e foi tratado como hóspede pela família. O animal chegou a ficar no ombro da dona da casa, na cadeira de balanço, e até recebendo comida na boca.

A dona da casa, Eliane Alexandre, disse que, apesar de dócil, o macaco causou confusão: "Muitos transtornos. Destelhando a casa, é muito bagunceiro. Ele tira as tomadas das coisas, quebra prato, ele faz uma bagunça imensa".

De acordo com a família, a suspeita é de que o animal tenha sido solto na região por pessoas que cuidavam dele. Os moradores pedem ajuda à Polícia Militar para devolver o macaco a seu habitat dele, por ser um animal silvestre e que não pode ser domesticado.

Caso haja um encontro como esse, a orientação é não se aproximar do animal, manter contato visual e acionar a Polícia Militar, pelo 190.