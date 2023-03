Macaco rouba vasilha com salsicha em meio ao parque; vídeo

Já pensou fazer um piquenique no parque e uma parte do alimento ser furtado? Foi mais ou menos o que aconteceu no Parque Nacional Água Mineral de Brasília (DF), neste sábado (04). Um grupo de pessoa conseguiu registrar o momento em que um macaco rouba uma vasilha com salsicha de hot dog (cachorro-quente). Em seguida, ele sobe em uma árvore com a vasilha roubada.

As imagens flagraram o animal em ação, vasculhando os pertences de um grupo. Veja!

A prática, segundo alguns frequentadores, é comum. Isso porque boa parte das pessoas que levam lanches ao local acostumaram a oferecer outros produtos a esses mamiferos para além do fornecido pelo Parque. A prática é considerada prejudicial, principalmente para a saúde e bem-estar desses animais.