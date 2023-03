Soldado da Guarda Presidencial é preso ao tentar assaltar loja de bebidas

Um soldado identificado como Jacó Caetano foi preso em flagrante, em Brasília, ao tentar assaltar uma loja de bebidas. Ele integra a Guarda Presidencial, responsável pela segurança do Planalto. Jacó utilizou uma faca para cometer o crime, em fevereiro deste ano. Preso, arrombou a cela em que estava detido e deixou o Batalhão da Guarda Presidencial pela porta da frente. Horas depois, porém, foi capturado novamente, dessa vez pelo Batalhão de Polícia do Exército.

Durante a Audiência de Custódia, a Prisão em Flagrante foi convertida em Prisão Preventiva, sem prazo para ele deixar o cárcere. O soldado responde por roubo majorado e crimes contra o patrimônio.

Conforme o Código de Processo Penal, a pena no caso do artigo 157, que trata do crime de roubo, é de dez anos de prisão, mas a punição ao soldado Jacó Caetano pode ser aumentada em um terço pelo uso de arma branca.