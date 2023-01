Cão policial é preso por roubar almoço de colega e moradores protestam

Officer Ice, um cão policial foi preso no último dia 12 por ter roubado o almoço de um colega de trabalho e moradores protestaram nas redes sociais em defesa do agente canino da lei. As informações são do Jornal Correio.

Nas redes sociais, o Departamento de Polícia de Wyandotte (WPD) de Michigan, nos Estados Unidos, publicou a foto do cachorro no perfil do Facebook para explicar o motivo da detenção comentando que "um atual oficial do Departamento de Polícia de Wyandotte está sob investigação por roubo!". No relato, eles comentaram que roubar não era apenas um crime, mas também é moralmente errado. Ainda recordaram que "alguns empregos, como o de policial, exigem que você faça um juramento antes de começar. Dentro do juramento do oficial está a promessa de proteger a propriedade da pessoa".

VEJA MAIS

O Departamento explicou ainda que que o K9, outro nome dado ao cão policial, teria esperado o colega Barwig se ausentar do refeitório e comeu a metade do almoço dele. Ele foi "preso", mas a recompensa pela saída foi ajudar uma pessoa na prisão.

Os policiais ainda publicaram nas redes um pedido de ajuda aos cidadãos de Michigan de como proceder nesse caso. Os moradores da cidade entraram na brincadeira e queriam até realizar um protesto pela soltura do cachorro. A publicação obteve mais de 25 mil reações e milhares de comentários de internautas opinando sobre o assunto.

"Solte esse policial inocente! Preciso organizar um protesto fora da sede?", brincou uma seguidora.

"Inocente até prova em contrário. Além disso, olhe para aquele rosto. Ele não poderia ter feito isso", declarou um outro seguidor.

Foram tantas manifestações a favor de Ice que o departamento decidiu não seguir com as investigações e muitos menos aplicar disciplina interna. E um dos moradores locais, Lunch Wyandotte, ainda fez um lanche todo especial para o cão, deixando seu nome na refeição.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).