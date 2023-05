Sargento da Polícia Militar é morto por tiro durante discussão com policial civil

Na manhã desta quinta-feira (18), um sargento da Polícia Militar foi fatalmente atingido por um tiro no abdômen durante uma discussão com um policial civil em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Imagens capturadas por uma câmera de monitoramento revelam o policial civil passando em frente a um estacionamento na Rua das Chácaras. O crime ocorreu por volta das 8h20 desta quinta-feira.

No vídeo, é possível observar um cachorro próximo ao policial, que teria sido o estopim de uma discussão que culminou em confronto. O policial civil é agredido por dois homens, enquanto o sargento Roberto Carlos Pereira Roque, trajando uma camiseta vermelha, está presente. Após ser derrubado e agredido com chutes, o policial civil saca uma arma e efetua pelo menos um disparo, atingindo o abdômen do sargento PM de folga.

Outro registro, feito por uma testemunha com um celular, mostra o sargento caído ao lado de um veículo. Em seguida, ele é colocado no banco traseiro do carro. Conduzido pelo irmão do PM, o veículo deixa o local em alta velocidade. A testemunha que registrou o incidente afirma que a confusão teria começado após um cachorro avançar em direção ao policial civil.

O PM foi levado para o Pronto-Socorro Parque Industrial, onde morreu. Ele estava lotado no 46º Batalhão da Polícia Militar do Interior.

A identidade do policial civil responsável pelo disparo não foi divulgada. A Corregedoria da instituição irá conduzir a investigação do caso. Até o momento da publicação desta reportagem, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não havia se pronunciado sobre o incidente.