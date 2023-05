Comerciante é baleado por motociclista em bar de Breu Branco e morre no hospital

Um homem foi morto a tiros em um bar de Breu Branco, na região sudeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (18). Identificado como Josinaldo da Silva Maia, ele foi atingido por pelo menos quatro disparos feitos por um motociclista que fugiu logo após o crime. O ataque aconteceu em um bar do bairro Novo Horizonte, que era de Josinaldo. O comerciante chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Familiares e amigos da vítima foram às redes sociais para pedir solução rápida para o caso, já que ainda não se sabe qual teria sido a motivação para o crime.

Era perto da meia-noite quando Josinaldo estava fechando o bar, que fica na avenida Paraná, próximo à rua Bahia. O atirador chegou em uma motocicleta, descrita como sendo um modelo Pop 100 de cor branca (sem placa identificada), e fez os disparos. Por enquanto, não há indícios de que algo tenha sido roubado, o que não sustentaria a tese de latrocínio (quando a vítima é roubada e morta). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e chegou em pouco tempo. Josinaldo ainda foi levado ao Hospital Regional de Tucuruí, mas, pouco após dar entrada na emergência, ele teve a morte confirmada.

Diligências estão em curso, feitas tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, para identificar suspeitos e chegar a testemunhas. Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.