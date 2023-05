Suspeito de roubar loja de conveniência é morto em ação policial em Salinópolis

Walter Luiz Gomes Duarte, foi morto em uma ação policial, na madrugada desta quinta-feira (18), em uma loja de conveniência próxima da praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste paraense. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria antecedentes criminais por homicídio, tráfico, porte de arma de fogo e até roubo a banco.

Tudo começou quando os militares do 44º Batalhão foram acionados pelo Núcleo Inteligente de Operações (Niop) de estariam roubando a loja. Segundo o perfil Conexão Notícias, duas funcionárias do estabelecimento teriam sido mantidas reféns. A polícia se dirigiu até o local e se encontrou com um vigilante que deu as características do suspeito, que teria um alta estatura.

Conforme relato pela PM, o suspeito teria tentado puxar algo da cintura, indicando que seria uma arma de fogo, e acabou sendo baleado pelos policiais. Walter ainda chegou a ser socorrido pelos agentes, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à Polícia Civil para saber se mais alguma pessoa é suspeita de participar do crime. A reportagem aguarda retorno.