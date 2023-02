Suspeito de assaltar sorveteria morre em confronto com a PM em Salinópolis; vídeo

Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na madrugada desta terça-feira (28), no bairro João Paulo II, em Salinópolis, nordeste paraense. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi apontado pela polícia por envolvimento em assaltos na cidade e um deles teria ocorrido em uma sorveteria na semana passada, na segunda-feira (20).

De acordo com o relatório da intervenção policial da PM, agentes da 1ª Companhia Independente realizavam rondas nas proximidades da Rua Pariquis, quando foram informados sobre o local onde se encontrava o suspeito.

Os militares foram até o local quando o avistaram. O suspeito sacou um revólver e atirou contra a guarnição. A polícia revidou e conseguiu baleá-lo. Ele chegou a ser socorrido com vida ao Hospital Regional de Salinópolis para atendimento médico, mas morreu ao chegar no local.

Vídeo do assalto

A polícia identificou o suspeito como responsável pelo assalto a uma sorveteria de Salinópolis. Por volta de 19h19, do dia 20 deste mês, um homem vestido de vermelho tira uma mochila e coloca em cima de um freezer.

De dentro da bolsa, ele tira dinheiro e começa a contar a quantia. Uma mulher, que parece ser atendente da loja, vai até outro congelador.

Num lance rápido, um rapaz de camisa laranja com uma arma de fogo em punho aborda o homem, que ainda conta dinheiro. O envolvido no crime coleta a quantia do freezer. Depois disso, ele foge com todo dinheiro. Esse suspeito seria o que morreu em confronto com a PM nesta terça-feira (28)