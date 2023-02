Foragido do sistema penitenciário morre em confronto com a PM em Barcarena

Giovani Trindade de Silva morreu após confronto com a Polícia Militar na madrugada de quarta-feira (8) na comunidade Cafezal, em Barcarena, região nordeste do Pará. O suspeito estaria sob a condição de foragido do sistema penitenciário. Nenhum policial ficou ferido. Com informações do Informa Barcarena.

Por volta de 4h30, a PM recebeu uma denúncia anônima de que um homem que supostamente envolvido no assassinato de um segurança, ocorrido na terça-feira (7), estaria escondido em um kitnet, localizado na rua São José Campos. O denunciado em questão seria Giovani.

Os agentes de segurança se dirigiram até o local. Assim que Giovani percebeu a chegada das viaturas, supostamente atirou contra os policiais.

A PM revidou a agressão e baleou o suspeito. O foragido ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com Giovani, os militares encontraram um revólver, duas munições deflagradas e outra intacta, além de 24 papelotes de maconha, pesando mais de 15 gramas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a situação de Giovani à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP). A reportagem também demandou a Polícia Civil do Pará (PCPA) para saber se é confirmado a participação do foragido na morte de um segurança de Abaetetuba.