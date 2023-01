Foragido por envolvimento com facção criminosa e crime de tortura é preso, em Anajás

Um homem foragido da Justiça, investigado por integrar uma associação criminosa responsável pela prática de diversos crimes — incluindo prática de tortura — foi preso nesta quinta-feira (19), em Anajás, na região do Marajó. A prisão fez parte da Operação "Disciplina Marajó", deflagrada pela Polícia Civil (PC).

VEJA MAIS

Durante a operação, as equipes deram cumprimento a mandados de prisão preventiva, além de busca e apreensão, que foram expedidos contra o investigado. A PC detalhou que as investigações contra o acusado foram iniciadas em novembro de 2022, o suspeito é investigado pela prática do crime de tortura. Os crimes teriam sido cometidos também no município de Anajás.

Ainda segundo a PC, após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Ele ficará à disposição da Justiça.