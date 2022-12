Foragido por violência doméstica é preso no Aeroporto Internacional de Belém

Um homem que estava foragido pelo crime de violência doméstica foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Belém, na madrugada desta quarta-feira (28). O acusado, morador de Macapá à época do crime, tinha um mandado de prisão preventiva expedido em 2018 pela Justiça Estadual do Amapá, por colocar em risco a aplicação da lei penal.

O foragido estava em um voo vindo de Guarulhos com destino a Belém. A prisão foi feita dentro da aeronave, após investigação de inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal.