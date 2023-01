Foragido por tentativa de homicídio em Rondônia se entrega à polícia no interior do Pará

Um homem identificado como Vanildo Alves de Souza, de 41 anos, que estava foragido pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, se entregou à polícia na última quarta-feira (18), no distrito de Divinópolis, município de Rurópolis, sudoeste do Pará. Informações iniciais dão conta de que ele foi detido pelos crimes quando morava no estado de Rondônia. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

VEJA MAIS

No momento em que ele se entregou, foi verificada a documentação de Vanildo, e constatada a veracidade dos fatos. O homem relatou, ainda, que havia um mandado de prisão contra ele. Diante disso, foi dada voz de prisão em seguida em foi conduzido para Delegacia do Município de Rurópolis para as devidas providências cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal busca maiores informações junto à Polícia Civil e Polícia Militar do Pará e de Rondônia para maiores detalhamentos sobre o caso.