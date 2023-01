Homem é preso por tentativa de homicídio em Paragominas

​Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso pelo crime de tentativa de homicídio, em Paragominas, no sudeste paraense. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídio (DH), na última terça-feira (10), na rua Alvorada, bairro Nagibão.

VEJA MAIS

De acordo com as investigações, o suspeito teria praticado uma tentativa de homicídio contra um adolescente, que conseguiu escapar com vida. O caso ocorreu na última terça-feira (09), em via pública. A vítima foi abordada pelo homem, que estava armado com uma faca.​​

Diante da ocorrência, equipes das Polícias Civil (PC) e Militar (PM) iniciaram diligências imediatas para localizar o suspeito, o qual foi encontrado e preso, sendo conduzido para a unidade policial.

A equipe da Delegacia de Homicídio (DH) do município de Paragominas conseguiu localizar a arma usada pelo criminoso, assim como testemunhas e outros elementos comprobatórios para a materialidade e autoria do crime.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde se encontra à disposição da Justiça.