Operação contra o tráfico de drogas termina com prisão e apreensões no Pará

Uma operação policial para desarticular o tráfico de drogas foi deflagrada no Pará e em outros estados no Brasil nesta sexta-feira, 11. Encabeçada pela Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE) e intitulada “Pecúnia Non Olet”, a ação foi executada, no Pará, pela Divisão de Homicídios (DH) e resultou em uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além de uma série de apreensões de bens, incluindo armas, munições e um veículo.

A operação 'Pecúnia Non Olet' é um desdobramento da 'Operação Farinha', da Polícia Civil do Pará (PC-PA) realizada no ano passado. O objetivo é dar cumprimento a mandados e prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar em diversos estados da federação em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais. No Pará, seis mandados de busca e apreensão foram executados pela DH nos municípios de Belém, Santa Maria do Pará, Paragominas e Tomé-Açu.

Além de diversos objetos e documentos que servirão de elemento de informação à investigação, foi apreendido no município de Belém um veículo JEEP/COMPASS, de placas QVF 5H78. Já no município de Tomé-Açu, equipes da DH, quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão, localizaram um revólver cal. 38 e uma espingarda cal. 36, além de munições de diversos calibres, em poder de Irineu Mommensohn, o qual não possui autorização legal para tanto, culminando em sua prisão em flagrante como incurso no crime de posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido.

Um carro foi apreendido em Belém e outros bens, como armas e munições, nos demais municípios contemplados pela operação. (Divulgação / PCPA)

A PC-PA informa que os devidos procedimentos, todos os objetos apreendidos serão encaminhados à Polícia Civil do Estado de Pernambuco para serem inseridos na investigação do caso.