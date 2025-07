Adolescente é morto em Anapu e tem corpo jogado nos fundos de casa

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um disparo de arma de fogo no rosto na manhã desta sexta-feira (4), na comunidade Vila Isabel, localizada a cerca de 10 km da Vila Belo Monte do Pontal, sentido cidade de Anapu, no sudoeste do Pará.

Por volta das 7h, uma viatura da Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que havia um corpo caído nos fundos de uma residência. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a informação.

A vítima foi identificada como David Sousa Ferreira, natural de Altamira. Segundo relatos, o jovem morava sozinho na casa há cerca de dois meses.

As primeiras informações apontam que o adolescente foi atingido por um disparo no rosto, possivelmente feito com uma espingarda. Nenhum morador das proximidades soube informar detalhes sobre o ocorrido.

Durante a inspeção no imóvel, os policiais encontraram porções de maconha, material utilizado para embalar drogas e munições calibre .22. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anapu.

A Polícia Civil foi informada sobre o homicídio e autorizou a remoção do corpo, feita por uma equipe funerária da cidade. O caso está sendo investigado para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.