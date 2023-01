'Índio' sofre tentativa de homicídio em Castanhal; município registrou duas mortes em 12h

Um homem identificado preliminarmente pelo apelido 'Índio' foi vítima de tentativa de homicídio nas primeiras horas deste sábado, 14, em Castanhal, município que, nas últimas 12 horas, já registrou dois assassinatos. O crime deste sábado aconteceu no bairro Pantanal. Com informações de Correio do Norte.

Moradores do bairro relataram que tudo começou com uma discussão na qual 'Índio' se envolveu. No decorrer da briga, ele teria sido golpeado com o gargalo de uma garrafa de vidro, provocando vários ferimentos.

'Índio' chegou a ser socorrido por uma equipe de saúde e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. Equipes de forças da Segurança estiveram no local. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver a vítima sendo colocada em uma maca. Ele usava apenas uma bermuda cinza e, pelo corpo, apareciam manchas de sangue.

A redação integrada de O Liberal aguarda mais informações das polícias Civil e Militar.

Duas mortes em menos de 12h

Na noite de sexta-feira, 13, dois homicídios foram registrados em Castanhal, assustando moradores do Conjunto Japiim e do bairro São José. No primeiro, testemunhas informaram que a vítima seria um jovem conhecido por Rafael, ele era morador do conjunto e foi executado a bala com cerca de três tiros. Com informações do site Correio do Norte.

O segundo caso surpreendeu moradores do bairro São José com o barulho dos tiros. Um homem, identificado pelo prenome Douglas, foi executado por criminosos. No local do crime, os vizinhos optaram pelo silêncio. Até o momento, não há informações sobre a autoria e quem teria cometido o homicídio.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.