“Patatá” é vítima de tentativa de homicídio em Marabá

Um homem identificado apenas como Dhenmersom, e mais conhecido como “Patatá”, foi baleado no bairro Jardim União, no Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil. As informações são do Portal debate.

O baleamento ocorreu por volta das 20 horas de quarta-feira (14). Dhenmersom foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). Mas, até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde. As circunstâncias do crime e a motivação do baleamento ainda estão sendo investigadas.

Essa é a segunda vez que “Patatá” é vítima de atentado à bala na cidade. Em meados de 2021 ele sofreu outro ataque e também foi atingido por tiros.

Após o baleamento desta quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada e realizou rondas no local do crime, mas não localizou nenhum suspeito. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Marabá.