Foragido é recapturado pela PM em Marabá

Valdecy da Conceição foi recapturado pela Polícia Militar na madrugada do último domingo (8) no bairro Bela Vista, em Marabá, município no sudeste do Pará. Ele estava foragido da Justiça, mas as autoridades não disseram há quanto tempo. As informações são do Debate Carajás.

VEJA MAIS

A PM recebeu uma denúncia de um foragido estaria na rua Santa Helene e, por conta disso, fizeram rondas no local para procurá-lo. Por volta de 1h40, a guarnição visualizou um rapaz na via pública e o abordou.

O suspeito, que se trataa de Valdecy, confessou que era detento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e que tinha removida o monitoramento eletrônico para não retornar ao presídio.

Ele foi levado algemado à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde se encontra à disposição da justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre a fuga e a recaptura de Valdecy à Seap. A reportagem aguarda retorno.