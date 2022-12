Foragido desde 2020 por roubo é recapturado pela polícia em Santa Bárbara

Anderson Craveiro da Silva, 34 anos, foi recapturado nesta segunda-feira (5) no município de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação foi realizada pela a equipe da Superintendência da RMB, da Polícia Civil (PC), em conjunto com a delegacia da cidade. Anderson estava foragido do sistema penitenciário há dois anos pelo crime de roubo. As autoridades não informaram sobre o que crime que ele havia cometido anteriormente.

VEJA MAIS

O mandado de recaptura foi expedido no dia 10 de fevereiro de 2020 pelo dr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, juiz de direito, titular da Vara de Execuções Penais da RMB. Anderson foi localizado nesta segunda pelas equipes da Superintendência em Santa Bárbara, local onde o foragido morava.

Anderson foi encaminhado até a Secretaria de Estado de AdmInistração Penitenciária (Seap), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.