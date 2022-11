'Falcone', foragido desde 2018, é recapturado em Ananindeua na operação 'Copa Segura'

Com uma ficha criminal bem extensa, Antônio José Francisco de Sousa, mais conhecido como "Falcone", foi recapturado em Ananindeua, nesta segunda-feira (21). A Polícia Civil cumpriu o mandado de recaptura contra ele, que estava foragido do sistema penal paraense desde abril de 2018. A prisão ocorreu durante a operação "Copa Segura", iniciada também nesta segunda e com o objetivo de prevenção de crimes durante o período da Copa do Mundo.

"Falcone", como informou o delegado Roberto Gomes, da Polícia Civil, responde pelos crimes de receptação, lesão corporal em violência doméstica, sequestro e cárcere privado e uso de documento falso. A última prisão, em 2018, foi pelo crime de extorsão, praticado em Mosqueiro, distrito de Belém. A prisão dele, nesta segunda-feira, ocorreu na rua Deus Proverá, no bairro do Icuí-Guajará.

Após a recaptura, "Falcone" foi reconduzido ao sistema penal paraense e deve sofrer punições administrativas no retorno pelo mau comportamento.

LEIA MAIS

Curiosidade: o nome Falcone e a máfia

O nome "Falcone" costuma ser associado a personagens criminosos e mafiosos de filmes, quadrinhos e jogos de videogame. Um dos inimigos mafiosos de Batman é Carmine Falcone. No segundo título da série de games "Mafia", Carlo Falcone é o principal antagonista da história.

Porém, curiosamente, o nome "Falcone" é de um juiz italiano que combatia mafiosos, chamado Giovanni Falcone, assassinado em 1992 em uma explosão criminosa que vitimou também a esposa dele e guarda-costas. Todos estavam no mesmo carro. A principal suspeita é de que se tratou de uma retaliação contra o trabalho dele que mirava a máfia italiana.