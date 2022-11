Corpo com marcas de violência é encontrado na estrada da Ceasa, em Belém, nesta segunda-feira (21)

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (21), em uma mata perto da estrada da Ceasa, em Belém. Há marcas de violência, que indicam um possível homicídio. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime, o corpo e fazer a remoção para análises posteriores. A área foi isolada por policiais militares e a Polícia Civil deve iniciar as investigações pelas redondezas. No corpo, os peritos identificaram ao menos cinco ferimentos por arma de fogo.

A pessoa é magra, careca e estava vestida com uma blusa azul (que parece de futebol) e um short preto. Por enquanto não há informações sobre outras marcas, como tatuagens. Os peritos criminais da PCP apontam que há indícios de "desova", já que não há pistas de que o crime tenha ocorrido no local. Os assassinos apenas deixaram a vítima na área descampada, bem perto da Central de Abastecimento. O corpo foi localizado por volta das 6h desta segunda-feira.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que investiga o caso. "O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (21), na Estrada da CEASA, em Belém. Equipes da Divisão de Homicídios foram enviadas para fazer o levantamento de informações no local do crime. Diligências seguem para apurar as causas de os responsáveis pela morte", disse o comunicado.

Colabore com as investigações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.