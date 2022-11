Durante bebedeira, jovens brigam e um é morto a golpes de canivete em Uruará

Três jovens se envolveram em uma briga, durante uma festa no bairro Jardim Morumbi, em Uruará, sudoeste do Estado, e um deles acabou morto a golpes de canivete. O crime aconteceu por volta das 5h de domingo, 20. A vítima fatal, Paulo Ricardo dos Santos Cajado, tinha apenas 19 anos de idade. Com informações de Gazeta Real.

Não ficou esclarecida as motivações do desentendimento, porém, segundo informações policiais repassadas ao portal do interior, três jovens, supostamente sob efeito de álcool, começaram a discutir durante a festa. Paulo Ricardo dos Santos Cajado estava com um amigo, identificado como Kaio Barbosa, que também supostamente seria seu patrão, quando um terceiro sujeito, Maylon do Nascimento Lima, de 20 anos, começou a discussão.

Inicialmente, Maylon teria discutido com Kaio, e Paulo Ricardo teria tentado intervir para defender seu amigo, porém, ambos acabaram sendo alvos dos golpes de canivete de Maylon. Kaio recebeu um golpe nas costas, mas chegou a receber socorro médico e não corre risco de morte. Paulo Ricardo, porém, recebeu um golpe no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao Hospital Municipal de Uruará (HMU).

Após ser acionada a Polícia Militar, a guarnição do sargento Cleberson - com o cabo Mendes e os soldados Dutra e Batista -, conseguiu localizar o suspeito, Maylon do Nascimento Lima, apontado como sendo o autor dos crimes. Ele estava nas proximidades do HMU. O suspeito foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O caso será apurado pela Polícia Civil.

A Polícia Civil informou, por meio de nota à Redação Integrada de O Liberal, que um inquérito foi instaurado para esclarecer o ocorrido. "O caso ocorreu na madrugada do último domingo (21). Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após serem atingidas por golpes de instrumento perfurocortante durante uma briga ocorrida em um bar, na cidade de Uruará. Uma pessoa foi presa após confessar envolvimento no crime de homicídio", detalhou a PC.