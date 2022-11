Homem é morto a tiros na casa onde morava no sudeste do Pará

Um jovem, identificado como Wellington Donlin de Oliveira, de 25 anos, foi morto a tiros na casa onde morava, no bairro Santa Rosa, em Marabá, sudeste do Pará, na noite de sábado (19). O suspeito do crime é um conhecido da vítima e a motivação ainda é desconhecida. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo informações da polícia ao site, pouco antes do crime, a vítima ingeria bebida alcoólica em frente a sua casa, quando o suspeito pediu para usar o banheiro. Wellington chamou o conhecido para ir até os fundos da residência e, pouco depois, os disparos foram ouvidos. Testemunhas afirmam ter visto o acusado fugindo em uma bicicleta, portando uma arma de fogo na mão, logo após o homicídio.

Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito, já o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).