Homem é morto por suspeito encapuzado enquanto conversava com amigos, em Marabá

No início deste domingo (20), por volta das 8h30, um homem foi morto a tiros de arma de fogo, em frente a uma distribuidora de bebidas, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Adélio Marques, de 39 anos, conhecido como 'Satur'. Com informações de Notifica Marabá.

VEJA MAIS

Informações preliminares dão conta de que Adélio Marques conversava com amigos, em frente ao estabelecimento, localizado na Avenida Silvino Santis, no Bairro Santa Rosa, quando um carro se aproximou do local e um homem encapuzado desembarcou, armado. Testemunhas contam que ele pediu para que as demais pessoas saíssem de perto e, em seguida, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima.

Adélio Marques teria corrido para dentro do estabelecimento e fechado a porta, na tentativa de se proteger. Ainda assim, ele foi atingido. A porta do local, de ferro e vidro, ficou com as marcas dos disparos. Em seguida, o suspeito e o motorista, que permaneceu no carro, fugiram da cena do crime.

Vítima conversava no momento em que os criminosos chegaram. (Reprodução / Redes Sociais)

Uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando do tenente Costalat, esteve no local. Ele informou que, possivelmente, os criminosos estariam em um carro modelo Corsa, de cor preta. “Pelas informações de populares, aparentemente eles (criminosos) usavam uma arma longa”, informou o militar, acrescentando que a guarnição fez o levantamento preliminar do fato e as viaturas que estavam em campo iniciaram a tentativa de localizar os suspeitos envolvidos no assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal entra em contato com a Polícia Civil do Pará (PC) para mais atualizações sobre o caso.