Operação policial mata uma pessoa e deixa seis baleadas na comunidade do Jacarezinho

Uma operação da Polícia Militar realizada na tarde deste domingo (20), na comunidade do Jacarezinho, Manguinhos e do Mandela, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou seis pessoas baleadas e um morto. Segundo moradores da comunidade do Mandela, dois adolescentes de 13 anos estão entre as vítimas. Eles foram levados para a UPA de Manguinhos. As informações são d'O Dia.

Segundo a Secretaria de Saúde do Rio, todos os feridos já receberam alta médica. Uma das vítimas já chegou morta à unidade de saúde da zona norte.

A ação policial teria se iniciado após dois policiais militares serem baleados, um dia antes, no sábado (19), no Jacarezinho.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a operação ainda resultou em apreensão de drogas, carregadores de pistola e outros materiais.