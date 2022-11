Paraense integrante de quadrilha carioca é preso por aplicar golpe financeiro em Belém

O paraense Marcos Gabriel Santos Cordeiro, 22 anos, foi preso pela Polícia Civil do Pará por suspeita de participação em uma quadrilha de estelionatários do Rio de Janeiro que atuava em Belém. O grupo aplicava o "golpe do empréstimo consignado" em servidoras públicas aposentadas. A prisão ocorreu durante a “Operação Hemera”, realizada na manhã do último sábado (19), na casa do acusado.

Segundo a Polícia Civil, em setembro deste ano, várias vítimas procuraram a delegacia para fazer a denúncia. Eles informaram que os suspeitos as procuravam, oferecendo uma proposta de investimento, onde cada aposentada tiraria empréstimos consignados em bancos e passariam o dinheiro aos golpistas, com propósito de investirem e devolverem os montantes com lucro de até 12% ao mês (120% ao ano).

Marcos havia recebido pedido de prisão cautelar do poder judiciário, colocando o suspeito na condição de foragido. Ele foi preso e indiciou o suspeito pelos crimes de associação criminosa e estelionato qualificado, em sua residência, localizada no bairro da Marambaia, em Belém.

Segundo o delegado Arthur Nobre, da Polícia Civil, Marcos é o único paraense preso que participava da quadrilha carioca, com atuação na capital paraense. Ainda de acordo com a PC, as investigações seguem visando prender os demais co-autores que seguem foragidos. O prejuízo já passa de vinte milhões de reais.

Quaisquer informações que possam ajudar nas investigações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar