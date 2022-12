Garrafão do Norte: Parentes do megatraficante paraense Dote estão entre os presos

Dois dos quatro homens presos por envolvimento no assalto a duas agências bancárias em Garrafão do Norte são familiares do megatraficante Jocicley Braga de Moura, o Dote, que atuou no Pará em meados de 2007 e 2012, quando foi preso no Ceará.

Willyami Davi Fonseca de Moura, 23 anos, filho de "Dote", já estava preso por um homicídio cometido em Fortaleza, e Jociley Souza de Moura, 26 anos, seu sobrinho, está com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ambos são paraenses.

Os outros presos são Lucinaldo Pereira Silva, o Pelado, 38 anos, também paraense, e Raimundo Nunes Ferreira, 50 anos, natural de Pernambuco, estado de onde é foragido após ter sido condenado por tráfico de drogas.

Essas informações foram repassadas na manhã desta segunda-feira (5) pelos representantes das forças de segurança do Pará. Em coletiva à imprensa na na sede da Delegacia Geral, em Belém, eles apresentaram os resultados da operação realizada em Garrafão do Norte, que culminou na identificação de oito indivíduos envolvidos no roubo a duas agências bancárias do município, na última quarta-feira (30).

Desses, quatro foram presos e outros quatro morreram em confronto com agentes de segurança.

O titular da Secretaria de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado, destacou o parentesco dos dois homens com o traficante "Dote", que continua encarcerado. A quadrilha foi responsável pelo roubo às duas agências bancárias - Banpará e Caixa Econômica Federal. Esse tipo de ação criminosa é conhecida como “Vapor” ou “Novo Cangaço”.

Os quatro mortos são: Galdino Coelho Feitosa Neto, 30 anos, natural de Teresina (PI), que responde por roubo a banco e a carro e forte no estado da Bahia; e os paraenses José Evandro de Souza Gonçalves, 51 anos, acusado de homicídio; Jerson Silva Souza (o Pastorzinho), 29 anos, natural de Ananindeua, que responde por roubo majorado, e Antonio Carlos de Souza Araújo, 34 anos, de Paragominas, que tem na ficha criminal homicídios, roubo e tráfico.

Dote foi preso em 2012, em Fortaleza (CE), e transferido ao Pará. Na ocasião, a Segup considerou a prisão dele uma "grande conquista" (Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

Dote já foi considerado maior traficante de drogas do Norte e Nordeste

Considerado na decada de 2000 o maior traficante de drogas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, Jocicley Braga de Moura, então com 28 anos, conhecido como Dote, foi presoem 2012, em Fortaleza (CE), e transferido para Belém. A prisão foi comemorada pelas forças de segurança do Estado e considerada uma "grande conquista".

Condenado a nove anos e seis meses de prisão em regime fechado, no final de 2010, pela Justiça do Pará, “Dote” responde a processos criminais nos Estados do Amazonas, Ceará, Paraná e São Paulo.

Em Manaus, ele tinha uma prisão preventiva decretada pela Justiça Federal do Amazonas por tráfico internacional de entorpecentes. No Ceará, “Dote” teve prisão preventiva decretada por homicídio. Ele responde pela morte de uma modelo com quem namorava à época, em 2007.