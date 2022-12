Garrafão do Norte: bando que explodiu agências bancárias era formado por até 17 pessoas

Representantes das Forças de Segurança do Pará apresentaram, em coletiva à imprensa, na Delegacia-Geral, em Belém, na manhã desta segunda-feira (5), os resultados da operação realizada em Garrafão do Norte, que culminou na identificação de oito indivíduos envolvidos no roubo a duas agências bancárias no município, na última quarta-feira (30).

Força-tarefa apreendeu 16 armas, sendo 14 armas longas e duas armas curtas. Apreendeu mais de 50kg de explosivos e cerca de R$ 40 mil em espécie. Também apreenderam munições, coletes balísticos, rádios comunicadores.

Desde o último dia 30, uma força tarefa foi realizada envolvendo mais de 130 agentes de segurança. (Ivan Duarte / O Liberal)

Até o momento, a polícia apurou que a quadrilha é formada por 15 a 17 integrantes. Oito deles já foram identificados, sendo que, desses, quatro morreram em confronto com as forças de segurança e quatro foram presos.

Participiparam da coletiva o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado; comandante-geral da Polícia Militar (PM), coronel Dilson Júnior; delegado-geral da Polícia Civil (PC), Walter Resende, e o diretor-geral da Polícia Científica (PC), Celso Mascarenhas.

Casos de assalto a bancos reduziram 89,47%, aponta Segup

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apontam que o número de roubos a agências bancárias reduziu continuamente nos últimos quatro anos no Pará. Em 2019, foram 15 agências roubadas na modalidade "vapor" ou "novo cangaço"; em 2020, foram três. Enquanto que no período entre 2 de dezembro de 2020 até 30 de julho deste ano (1 ano e 7 meses), nenhum caso foi registrado. Os números apontam uma redução de 89.47% no número de casos.