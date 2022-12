Forças de Segurança apresentam resultado da operação que investiga explosão em Garrafão do Norte

A ação integrada das forças de Segurança que investiga a explosão de duas agências bancárias no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, apresenta, na manhã desta segunda-feira (5), os resultados da operação. A coletiva à imprensa ocorre a partir das 9h, na sede da Polícia Civil em Belém, localizada no bairro de Nazaré.

O crime ocorreu na última quarta-feira (30). Quatro pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento e outras quatro morreram durante a ação policial. Neste domingo (4), os detidos foram transferidos para Belém.

Participam da coletiva o secretário estadual de Segurança Pública, Ualame Machado, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, e o diretor-geral da Polícia Científica, Celso Mascarenhas.

Desde o último dia 30, uma força tarefa envolvendo mais de 130 agentes de segurança realiza diligências para localizar os suspeitos, além de perícias e destruição de explosivos. Uma caminhonete utilizada pelos bandidos foi encontrada em Nova Esperança do Piriá, município vizinho, e passa por pericia. Mais dois veículos usados no roubo foram abandonados e queimados em uma ponte localizada entre Tomé-Açu e Garrafão do Norte.