Explosão de agências bancárias em Garrafão do Norte: governador anuncia prisão de quatro suspeitos

Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na explosão a duas agências bancárias em Garrafão do Norte, região nordeste do Pará, na última quarta-feira (30). O anúncio foi feito na manhã deste sábado (3), pelo governador Helder Barbalho em sua conta no Twitter.

Ainda segundo informou o governador nas redes sociais, carregadores, armas e fardamentos utilizados no crime também foram apreendidos. Entretanto, o gestor estadual não informou a data das prisões.

A ação de roubo a banco, conhecida como "vapor" ou "novo cangaço", teve como alvo duas agências, do Banpará e da Caixa, da cidade. Os criminosos atiraram nas vidraças das agências até as estruturas caírem, explodiram caixas eletrônicos e efetuaram disparos contra a Delegacia de Polícia Civil do município.

Desde o último dia 30, uma força tarefa envolvendo mais de 130 agentes de segurança realiza diligências para localizar os suspeitos, além de perícias e destruição de explosivos. Uma caminhonete utilizada pelos bandidos foi encontrada em Nova Esperança do Piriá, município vizinho, e passa por pericia. Mais dois veículos usados no roubo foram abandonados e queimados em uma ponte localizada entre Tomé-Açu e Garrafão do Norte.

De acordo com Helder, continua a operação em busca de outros foragidos.