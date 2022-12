Mulher é presa ao ser flagrada vendendo drogas e por manter macaco em cativeiro em Santarém

Talita Cavalcante Viana foi presa na tarde do último domingo (4) pelo crime de tráfico de drogas e por manter um filhote de macaco em cativeiro em Santarém, região oeste do Pará. A captura da suspeita aconteceu durante rondas da 1° Companhia Independente de Polícia Ambiental (1ªCIPAmb) na comunidade Jacamim, localizada na PA-370. As informações são do O Impacto.

Veja mais

De acordo com os militares, por volta das 17h30, a guarnição avistou uma suposta venda de drogas em frente a uma residência. Durante a abordagem da polícia, um homem, que não foi identificado, fugiu e restou somente Talita. Ela foi flagrada na sala do imóvel vendendo entorpecentes e detida tentando se evadir da área.

Com a suspeita, os policiais localizaram R$ 220 e nove petecas de cocaína e crack. Na revista domiciliar, os agentes de segurança encontraram num dos quartos, três porções de crack e uma porção de cocaína, além uma balança digital e um papel contendo anotações de valores relacionados a venda de drogas.

A mulher foi conduzida para a delegacia da cidade junto com um filhote de macaco que se segurou no cabelo dela. Talita permanece a disposição do Poder Judiciário e deve responder por tráfico de drogas e crime ambiental por manter animal silvestre em cativeiro.