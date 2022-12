Polícia Civil prende seis pessoas acusadas de tráfico de drogas e de crimes ambientais, em Barcarena

A Polícia Civil prendeu, em Barcarena, seis pessoas investigadas por tráfico de drogas. A Diretoria de Polícia do Interior da Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Vila dos Cabanos, sediada naquele município, deflagrou, neste sábado (3), a operação “Biqueira”.

O objetivo da ação é cumprir mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de tráfico de drogas na região do porto de Vila do Conde, também em Barcarena.

A ação fez parte da Operação “Festas Seguras”, deflagrada pela Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) para combater a criminalidade durante este fim de ano em todas as regiões do Estado.

Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante durante a operação policial, pelos crimes de tráfico de drogas, contrabando de cigarro, associação para o tráfico e crimes ambientais.

Policiais também apreenderam porções de entorpecentes e munições

As equipes policiais também apreenderam diversas porções de variados tipos de substâncias entorpecentes, valor de dinheiro em espécie, munições calibre ponto 22, apetrechos utilizados para a venda de entorpecentes.

Foram apreendidos, por exemplo, balanças, sacos e papel filme, além de outros produtos possivelmente resultado de crimes, como relógios, joias, televisores e perfumes. Também foram localizados, nas residências alvos da operação, animais silvestres em cativeiro e, ainda, cigarros contrabandeados.

A “Operação Biqueira” teve origem em investigação da Polícia Civil acerca da atuação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e associação criminosa em Vila do Conde.

O trabalho contou com o apoio de agentes da Superintendência da 4º Região Integrada de Segurança Pública (Riso) e do Núcleo de Apoio à Investigação do município de Abaetetuba.

Após os procedimentos cabíveis, os presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde se encontram à disposição da Justiça para as devidas providências legais.