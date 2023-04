Operação 'Semana Santa' prende filho suspeito de agredir a mãe em Salinas

Um homem de 41 anos, de identidade não revelada, foi preso, neste domingo (9), suspeito de agredir a mãe de criação, de 52 anos, no município de Salinópolis, nordeste do Pará. A violência ocorreu na casa da família. A vítima procurou atendimento na unidade policial e informou aos policiais que as agressões eram recorrentes. A equipe policial plantonista se deslocou até o local informado e prendeu em flagrante o filho o conduzindo à Delegacia de Polícia, para os devidos procedimentos legais.

VEJA MAIS

“A vítima nos procurou e contou que já havia sofrido outras agressões por parte do filho de criação. Diante dos fatos, uma equipe que compõe o reforço operacional da ”Operação Semana Santa” foi até o endereço apontado pela idosa e deu voz de prisão ao suspeito. Ele responderá pelo crime de violência doméstica e está a disposição da justiça”, pontuou o delegado Anderson Couto, que procedeu com o atendimento da ocorrência.

O delegado-geral, Walter Resende, destacou a importância de as vítimas de violência doméstica e familiar romperem o silêncio e denunciarem casos semelhantes. “É fundamental para a própria proteção da vítima que ela procure a Polícia Civil ou outros canais de denúncia do sistema de segurança pública e relate os fatos para que possamos atuar no acolhimento, proteção, e responsabilização dos agressores", disse Resende.

Serviço

A Polícia Civil ressalta que qualquer ato de violência doméstica e de gênero contra a mulher pode ser denunciado em qualquer unidade policial ou diretamente nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam). Em Icoaraci, a Deam funciona em parte anexa à 8ª Seccional Urbana do distrito, localizada na Rua Oito de Maio, 68 - bairro Campina, Belém. As denúncias também podem ser feitas pelos canais 190 em casos de urgência e emergência, 181 por meio do Disque-denúncia, e no aplicativo WhatsApp através da Iara, no número (91) 98115-9181.