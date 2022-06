Filho é preso por agredir a mãe com soco em Marabá

Policiais civis prenderam um homem suspeito de agredir a própria mãe no município de Marabá, sudeste do Pará, no último domingo (5). A vítima informou que o filho, Adriano Paulo Gonçalves da Silva, de 24 anos, a atingiu com um soco no rosto. Ele foi preso na casa da vítima, com quem morava, na Folha 23 do Núcleo Nova Marabá.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Marabá (Deam), da Polícia Civil, tomou conhecimento do caso após ser acionada pela assistência social do Hospital Municipal de Marabá, sobre uma paciente que havia sido agredida pelo próprio filho. Aos policiais, a mulher informou que estava sentindo muitas dores após a agressão e que o filho permanecia em sua residência.

Enquanto a vítima foi encaminhada para exames de raio-x, o filho foi surpreendido pelos policiais ainda na casa da mãe. Ali, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.