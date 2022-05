Criança é estuprada e degolada pelo padrasto que não aceitava término com a mãe da vítima

Uma menina de sete anos foi estuprada e degolada na noite da última segunda-feira (30), em Itajaí, litoral de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime seria o padrasto da criança, que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da vítima, de 39 anos. Ele teria sido morto em confronto com agentes da Guarda Municipal da cidade, após reagir à prisão.

Segundo informações do 1º Batalhão da PM em Itajaí, médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cordeiros, para onde a vítima foi levada, confirmaram que antes de cortar o pescoço, o suspeito também teria estuprado a menina, que tinha apenas sete anos. A criança chegou a ser levada ainda com vida à unidade de emergência e recebeu atendimento imediato, mas não resistiu e faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para demais investigações

Além disso, ele cortou os dedos do outro filho da mulher, um adolescente de 16 anos. Uma faca apreendida pela polícia teria sido a arma do crime. O estado de saúde do garoto é estável..

O autor dos crimes era servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí desde 2007. Em nota, a Prefeitura informou que o suspeito resistiu à prisão e investiu contra um dos guardas municipais usando uma faca. O homem tinha registro de ocorrência contra o pai das vítimas por ameaça e foi flagrado por câmeras de segurança saindo da casa da ex.

(*Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)