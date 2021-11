Filho suspeito de ameaçar, agredir e estuprar a mãe de 85 anos é preso

Um homem foi preso nesta quinta-feira (18), suspeito de ameaçar, agredir e estuprar a própria mãe, uma idosa de 85 anos. A prisão aconteceu em Fortaleza (CE), durante a realização da Operação Vetus, que combate a violência contra idosos em 26 estados e no Distrito Federal. As informações são do G1 do Ceará.

. SOMENTE A VERDADE apresenta São José e os Libertos: a história de Ninja

O suspeito de 58 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado em uma residência, após investigações coordenadas pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e executada pela Delegacia de Proteção ao Idoso e das Pessoas com Deficiência (DPIPD). No local, foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

Ainda na operação, que iniciou no último dia 15 de outubro, foram realizadas 2.697 visitas, 113 inquéritos instaurados e dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram lavrados. A ofensiva resultou no atendimento a 396 idosos vítimas da violência no Ceará, estado com o maior número de apuração de denúncias.