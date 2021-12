Embriagado, filho agride pai e mãe a pauladas no interior do Pará

O Destacamento da Polícia Militar do Distrito Cruzeiro do Sul (Quatro Bocas), a cerca de 200 km de Itupiranga, foi acionado para intervir em uma ocorrência de agressão que teve como vítimas Lourival Nascimento, de 83 anos, e Maria Izaura, 78. O casal de idosos foi violentamente agredido pelo próprio filho, Lourival Pereira do Nascimento Filho, 48, na noite do último domingo (19). As informações são do Portal Debate Carajás.

Segundo informações repassadas por testemunhas, era por volta de 20h quando Lourival chegou à casa dos pais com visíveis sinais de embriaguez e, alterado, passou a ameaçá-los de morte. O primeiro alvo da fúria do agressor foi o pai, golpeado várias vezes na cabeça com um pedaço de madeira. Depois de deixar o idoso desacordado, o filho partiu para a agressão contra a mãe, também atingida com pauladas na cabeça.

Lourival Nascimento teve a cabeça atingida várias vezes por um pedaço de madeira e sofreu fraturas durante a tentativa de se defender dos golpes (Reprodução Whatsapp)

Ao contrário do que normalmente acontece nesses casos, o acusado não fugiu do local, e acabou preso por uma guarnição da polícia. Além de ter a cabeça quase trucidada, o pai do agressor sofreu fraturas ao tentar se defender dos golpes desferidos por Lourival Filho. Ele foi conduzido para o Posto de Saúde em estado grave. Já Izaura, que escapou por pouco, terminou com um corte no couro cabeludo.

Levado à Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga, o agressor está à disposição da Justiça.