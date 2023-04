'Estrupador não tem vez': homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Salinópolis

Um homem foi encontrado morto, na manhã deste sábado (29), em Salinópolis, nordeste paraense, com as mãos amarradas junto com os pés e uma placa escrito: "estrupador não tem vez". A vítima, que ainda não foi identificada, estava apenas de short e calçava uma sandália. Ela estava em uma área de mata da rua Santa Clara, bairro Bom Jesus. Por conta do cadáver ser desconhecido, a polícia não sabe dizer se ele tinha antecedentes criminais relacionado a estupro. Apesar do termo estuprador estar escrito incorretamente, ainda não se sabe quem foi o autor do bilhete. O caso é investigado pela delegacia da cidade.

Moradores acionaram uma guarnição da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) que fazia rondas pela área, por volta das 7h30, sobre um corpo que havia sido localizado. Os militares se dirigiram até a cena do crime e verificaram que a vítima tinha perfurações pelo rosto. A PM não soube dizer se as lesões teriam sido provocadas por faca ou tiros, apenas o laudo cadavérico apontará a causa da morte. Nas investigações preliminares, a polícia não achou nenhum vestígio de munição de arma de fogo.

O homem tinha várias tatuagens pelo corpo, mas duas delas chamaram atenção. Um diamante no braço esquerdo e o nome Francisca no peito. As autoridades esperam que, com base nessas informações, familiares possam identificar a vítima. Ninguém foi preso.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "diligências são realizadas para apurar o caso".