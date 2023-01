Homem é preso por estuprar as filhas, forçar aborto e enterrar os fetos em São Domingos do Capim

Um homem, que não terá o nome divulgado para preservar a identificação das vítimas, foi preso na manhã desta sexta-feira, 27, em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará, acusado de estupro de vulnerável. Ele abusava sexualmente das próprias filhas, que seriam pessoas com necessidades especiais (não espeicificadas pelas fontes), engravidava-as e depois forçava o aborto, enterrando os fetos em área de mata. Segundo o delegado da Polícia Civil, Bruno Carneiro, o homem já era procurado há anos, mas sempre conseguia fugir.

"A gente respeita o sigilo do processo, mas podemos dizer que ele estava há anos foragido. Ele se aproveitava da geografia do município, que tem uma grande extensão, com um rio que o corta e grande zona de mata. Por isso, ele fugia dos policiais há anos, se esgueirando pela mata. Ele tinha habilidade de se esconder no mato. Mas, hoje, nós demos um basta nessa situação", afirma o delegado.

VEJA MAIS

De acordo com informações do site Gazeta Carajás, a prisão ocorreu após policiais chegarem na comunidade ribeirinha de Alto Dourado em uma lancha operacional. Eles entraram em uma área de mata densa e percorreram quase dois quilômetros a pé em busca do criminoso, que se escondia no local.

O delegado Bruno Carneiro detalha que o homem chegou a investir contra a equipe policial, resistindo à prisão, mas não obteve êxito. Mesmo ferido, ele foi preso. "Ele foi hospitalizado e está sob o poder da Justiça", garante o delegado.

A prisão aconteceu após uma estratégia de inteligência que reuniu, além da Polícia Civil, o comando da Polícia Militar, a Procuradoria do Município, a advogada da Assistência Social, o Ministério Público e o Judiciário.