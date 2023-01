Envolvido em assalto a loja de celulares em Castanhal morre em confronto com a PM

O terceiro envolvido no latrocínio que ocorreu no dia 21 de dezembro do ano passado e resultou na morte do empresário Ycaro Lucas Araújo Vila Nova, dono de uma loja de celulares em Castanhal, morreu em confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira, 27, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua. O sujeito foi identificado como Marcos Vinícius Santos Pantoja, vulgo “Marco Doido” ou “MD40”. Com informações da Polícia Civil do Pará (PC).

Policiais deram cumprimento ao mandado de prisão contra Marcos Vinícius pelo crime de latrocínio, localizando o suspeito nas primeiras horas desta sexta-feira. O site Correio do Norte detalha que a ação aconteceu por volta de 6h30. Marcos teria resistido à prisão e efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição. Em seguida, ele também invadiu uma residência e fez a família do local de refém.

"A Polícia Civil conduziu a negociação para liberação de todos os reféns. Ainda durante as negociações, o criminoso realizou disparos contra os policiais civis, que revidaram. O homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos", descreve a PC em nota.

Todos os reféns saíram ilesos da ocorrência.

Outros presos

A Polícia Civil não confirmou a quantidade de participantes no latrocínio, mas pelo menos três já foram identificados. O primeiro foi Henrique Llohan Andrade Silva, que foi baleado durante troca de tiros com policiais civis durante o assalto. Ele foi socorrido e preso. O segundo envolvido foi Wagner Martins de Lima, preso dia 3 de janeiro deste ano, dentro da própria casa, no bairro Jaderlândia, em Castanhal.

Relembre o caso

No dia 21 de dezembro de 2022, o empresário Ycaro Lucas Araújo Vila Nova foi vítima de um latrocínio dentro da própria loja de celulares em Castanhal, nordeste do Estado. O estabelecimento comercial fica localizado na travessa Floriano Peixoto, a poucos metros da sede da Superintendência da Polícia Civil do Pará (PCPA) da cidade.

O circuito interno de vigilância da loja registrou o momento do assalto. Nas imagens, um dos suspeitos, Henrique Llohan Andrade Silva, aparece armado, vestindo uma camisa longa branca e de boné preto, anuncia o assalto e rende os funcionários da loja, junto com Ycaro.

Henrique retorna até a porta do estabelecimento para que o comparsa entrasse na loja. Assim que Henrique se vira para trás, numa ação rápida, Ycaro saca uma pistola e atira em direção contra a dupla. O suspeito revida. Mais tarde Henrique surge nas imagens ensanguentado e mancando. Após alguns minutos, policiais civis aparecem armados.

Do lado de fora, outro suspeito fugiu com um outro participante num Fiat Argo preto, de placa RFQ-5137. O carro só foi localizado após militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12ºBPM) realizarem uma abordagem rodovia-BR-316, numa localidade conhecida como "Trevo da Vigia", em Santa Izabel do Pará. Três pessoas estavam dentro do automóvel e atiraram contra a guarnição. A PM revidou. Não foi informado se algum militar foi alvejado. Os envolvidos fugiram para uma área de invasão, identificada como “Piçarreira”.