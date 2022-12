Dono de loja de celulares é morto a tiros durante assalto em Castanhal

Um empresário, identificado como de Ycaro Lucas, de idade não revelada, foi vítima de um latrocínio dentro da própria loja de celulares nesta quarta-feira (21) em Castanhal, nordeste do Estado. O estabelecimento comercial fica localizado na travessa Floriano Peixoto, a poucos metros da sede da Superintendência da Polícia Civil do Pará (PCPA) da cidade. Pelo menos quatro pessoas participaram do crime. De acordo com a PCPA, Ycaro estava armado e foi morto ao tentar atirar nos suspeitos. Um envolvido no crime, de nome não revelado, foi preso.

A vítima ainda chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu assim que chegou no local.

Policiais civis, que estavam na unidade da PCPA próxima do local do crime, escutaram os tiros e foram investigar do que se tratava. Ao perceberem que era um assalto, os agentes de segurança trocam tiros com os suspeitos. Dois envolvidos foram baleados. Um foi socorrido até uma UPA, o qual foi detido, e o outro fugiu, junto com dois suspeitos num Fiat Argo preto.

O carro só foi localizado após militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12ºBPM) realizarem uma abordagem rodovia-BR-316, numa localidade conhecida como "Trevo da Vigia", em Santa Izabel do Pará. Três pessoas estavam dentro do automóvel e atiraram contra a guarnição. A PM revidou. Não foi informado se algum militar foi alvejado. Os envolvidos fugiram para uma área de invasão, identificada como “Piçarreira”. Eles ainda não foram encontrados pela polícia.

Câmeras registraram todo o assalto

O circuito interno de vigilância da loja registrou o momento do assalto. Um homem armado, que vestia uma camisa longa branca e de boné preto, anuncia o assalto e rende um rapaz com a camisa da seleção brasileira.

A atendente guarda o celular dela na bancada, enquanto o suspeito aponta a arma para ela. Os funcionários são rendidos, junto com Ycaro.

O suspeito de camisa branca retorna até a porta do estabelecimento para que o comparsa entrasse na loja. Assim que o envolvido de camisa branca se vira, numa ação rápida, Ycaro saca uma pistola e atira em direção contra a dupla. O suspeito revida. Os tiros quebram a porta de entrada da loja, que é de vidro.

O envolvido no crime corre em direção da vítima e depois não aparece mais na imagem. Ycaro surge ensanguentado e mancando para perseguir o segundo suspeito. O dono retorna para o local do crime e se senta numa poltrona. Após alguns minutos, policiais civis aparecem armados.

Ycaro coloca as mãos para o alto e levanta parte da camisa, dando a entender que não está armado. Os agentes de segurança andam até a bancada da loja e depois a filmagem termina.

A vítima deixa a esposa e dois filhos pequenos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou atualizações sobre o caso à PM e a PCPA. A reportagem aguarda retorno.